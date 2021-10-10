كيف استقبلت والدة بيج رامي فوز نجلها للمرة الثانية على التوالي؟.. وشقيقه: أصبح «نمبر وان».. فيديو وصور

الشارقة - اميمة ياسر - أعربت والدة البطل العالمي بيج رامي، اليوم الأحد، ابن قرية السبيعة بالبرلس بمحافظة كفرالشيخ، عن سعادتها الشديدة، بعد فوز نجلها للمرة الثانية للعام الثاني علي التوالي ببطولة "مستر أوليمبيا العالمية" في كمال الأجسام، وهي أكبر وأهم بطولة عالمية للعبة على مستوى العالم.

وعلقت نجاة حجازى المغربى، والدة ممدوح محمد حسن السبيعي، وهو رامي السبيعي الشهير بـ"بيج رامي"على فوزه ببطولة مستر أوليمبياد 2021، للمرة الثانية على التوالى، وقالت: ربنا أكرمنا وبيحقق أحلامه، وبطولاته تاج على رءوسنا، والحمد لله لأنه رامي قلبه طيب، وبيحب الخير للناس كلها وحافظ على فوزه بهذه البطولة العام الماضي للعام الثاني علي التوالي بفضل قربه من الله واجتهاده في عمله وتدريبه.

وقالت والدته: رامي من صغره بيحب اللعبة دي ومحدش قصر معاه خالص ووالده رحمه الله، كان بيشجعه وينفق عليه حتي وفاته، ووجهت له الكثير من الدعاء بالتوفيق والعودة سالما لها ولأسرته.

وأضافت والدته، عقب فوزه بالبطولة: أن رامي ابتعد عنها هو وزوجته وأولاده الثلاث، لكي يحقق حلم العالمية العام الماضي، كما حافظ عليها هذا العام، بعدما بدأ لعبة كمال الأجسام في صالة كمال أجسام فى بلطيم، حتى جاءت له الفرصة واحترف في الكويت وفي أوروبا، ورفع اسم مصر عالياً في الكثير من المحافل الدولية.

وأوضحت، أن أهالي قرية السبايعة التابعة لمركز بلطيم، والقرى المجاورة يحتفلون، دائما، بفوزه وتحقيقه بطولات عالمية، وانهم سعداء لحظة تحقيقه بطولات، فهو أخ لـ10 أخوات، منهم 4 بنات و6 أولاد وترتيبه التاسع بين أخوته. حسبما نشر موقع "الأهرام".

وأوضحت السيدة نجاة انه عندما توفي والده، تبناه أشقائه، وحصل على بكالريوس معهد الخدمة الاجتماعية من كفر الشيخ، لكن حبه للرياضه دفعه للاحتراف، وعمل مدرباً للعديد من الأندية في الكويت، واستراليا، والكثير من الدول، مؤكدة أنها سجدت لله شاكرة حينما فاز نجلها، وقالت:"سجدت لله شكراً بعد فوزه بهذه البطولة للمرة الثانية، وكنت أثق في أن الله هيراضيه، بيقولي دايماً ادعيلي، وكنت بتفرج عليه وأنا ببكي وبقول، ربنا مش هيضيع تعبك يا حاج رامي".

وقال شقيقه عبد الله، الحمد لله ربنا أكرمنا فجر اليوم الأحد، وفاز شقيقي بالبطولة الأهم على مستوي العام للمرة الثانية علي التوالي، ونحمد الله كثيرا على هذا الفوز الكبير والعظيم الذي رفع اسم مصر في أكبر محفل دولي لكمال الأجسام علي مستوي العالم.

وأضاف أن شقيقه البطل رامي تعب كثيرا في التدريب والشغل والحمد لله بعد الظلم الذي تعرض له في عام ٢٠١٧، والحمد لله، فقد تمكن هذا العام من الفوز وحصل علي اللقب الثاني له هذا العام بعد عام 2020.

وأشار عبدالله، الي أن شقيقه البطل كان محط أنظار الجميع وكان محور البطولة وتم وضعه في المنتصف خلال الجولة الأخيرة، وتبديل اللاعبين عليه كان ليتم لمقارنته بهم، وفي النهاية فاز باللقب المستحق والغالي علينا كثيرا، وكان ظاهرا خلال التصفيات تفوق رامي الكبير على كل اللاعبين، وحصوله علي المركز الأول في التصفيات.

وقال شقيقه أن هذه اللعبة مكلفة جدا لأنها تحتاج الي تفرغ وتغذية معينة وجهد كبيرة للغاية، حتي الوصل الي قمة البطولة والفوز بالمركز الأول في هذا البطولة الغالية، والأصعب هو الحفاظ علي اللقب للعام الثاني علي التوالي، وأصبح شقيقي "نمبر وان" في لعبة كمال الأجسام على مستوى العالم.