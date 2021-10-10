تفاصيل غياب 9 لاعبين عن قائمة الأهلي أمام بطل النيجر بدوري أبطال إفريقيا.. وموسيماني يجهز البدائل

الشارقة - اميمة ياسر - يلتقي النادي الأهلي مساء يوم السبت المقبل 16 - 10 - 2021، في ذهاب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا مع الحرس الوطني، بطل النيجر.

ويغيب عدد كبير من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الأحمر أمام الحرس الوطني، بطل النيجر، في اللقاء المقرر إقامته مساء يوم السبت المقبل 16 - 10 - 2021، في ذهاب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وتأكد غياب 9 لاعبين عن قائمة الأهلي للمباراة المقبلة، أمام بطل النيجر، بسبب الإصابات، فضلا عن عدم أحقية الصفقات الجديدة في المشاركة بمباريات دوري الأبطال؛ لعدم القيد في القائمة الأفريقية، والغائبون هم: «كريم فؤاد، ميكيسوني، بيرسي تاو، حسام حسن، محمد مجدي قفشة، عمار حمدي، أحمد عبدالقادر، محمود متولي، محمود وحيد». حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

ويغيب عن قائمة الأهلي كلا من كريم فؤاد، ميكيسوني، بيرسي تاو، حسام حسن، عمار حمدي وأحمد عبدالقادر؛ لعدم أحقيتهم في المشاركة بالمباريات الأفريقية، بينما محمود متولي ومحمود وحيد يغيبان بسبب الإصابة، وأخيرًا محمد مجدي قفشة بسبب إقامة حفل زفافه بعد غد الثلاثاء، وحصوله على إجازة من الجهاز الفني للفريق، بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

ويعاني محمود وحيد ومحمود متولي من إصابات مختلفة في الركبة، تمنعهما من اللحاق بقائمة الأهلي أمام بطل النيجر.

موسيماني يجهز البدائل في قائمة الأهلي أمام بطل النيجر

ويعيد بيتسو موسيماني ترتيب أوراقه بقائمة الأهلي أمام بطل النيجر، في الوقت الحالي، من أجل تجهيز البدائل كافة، خاصة في مراكز «الظهير الأيسر، صانع الألعاب، خط الوسط الهجومي».

ويحاول موسيماني، توظيف أحد لاعبي خط الوسط في مركز صانع الألعاب، بعدما تأكد غياب محمد مجدي قفشة عن المباراة؛ بسبب إقامة حفل زفافه.