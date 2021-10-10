"مشاركة أوناجم".. تعرف على استعدادات الزمالك لمواجهة توسكر الكيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي

خاض لاعبو نادي الزمالك تدريبات بدنية في مجمع الصالات قبل انطلاق مران اليوم الأحد، استعدادا لمواجهة توسكر الكيني بدور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

واعتاد الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على أداء اللاعبين لتدريبات خاصة في مجمع الصالات قبل التدريبات الفنية من أجل زيادة معدلات اللياقة البدنية.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، جلسة مطولة مع اللاعبين على هامش التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم الأحد.

وشرح كارتيرون للاعبي الفريق، بعض النقاط الفنية الخاصة بالفترة المقبلة، وأكد لهم: “المطلوب منا أن نواصل ما أنهينا به الموسم الماضي، تحقيق الانتصارات والسعي نحو تحقيق الألقاب، والمهمة تبدأ بالمباراة المقبلة أمام توسكر”.

وخصص الفرنسي باتريس كارتيرون، عدة فقرات تدريبية فنية خلال التدريبات مساء اليوم الأحد.

وخاض لاعبو الفريق تدريبات فنية بسرعة التسديد من المساحات الضيقة، حيث قام كارتيرون بوضع بعض الأدوات التدريبية للمرور منها ثم التسديد.

وتابع كارتيرون تنفيذ اللاعبين للجمل الفنية، ثم عقد جلسة سريعة معهم لشرح بعض الملاحظات على أدائهم التدريبات.

وتواجد المغربي محمد أوناجم لاعب الفريق، في تدريبات الفريق اليوم الأحد.

وانتظم أوناجم في التدريبات بعد عودته من المغرب عقب انتهاء اجازته القصيرة لزيارة أسرته، وشارك في التدريبات الجماعية للفريق بشكل طبيعي.

الجدير بالذكر أن أوناجم خارج حسابات الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون للمباراة المقبلة أمام توسكر الكيني بسبب عدم قيده في القائمة الإفريقية.

واجتاز الإيفواري رزاق سيسيه مهاجم الفريق، المرحلة الأولى من الفحوصات الطبية التي خضع لها بعد عودته لصفوف الفريق الأبيض.

وقرر كارتيرون المدير الفني للزمالك وضع برنامج خاص لسيسيه من أجل تجهيزه بالشكل الأمثل للموسم الجديد.

جدير بالذكر أن الزمالك سيخوض لقاء الذهاب أمام توسكر الكيني يوم السبت المقبل بكينيا في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.