مدرب توتنهام السابق: لوكاكو فتوة الأندية الصغيرة.. لكن صلاح يسجل أمام الكبار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

انتقد تيم شيروود المدير الفني السابق لنادي توتنهام، أداء روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي، قائلًا أنه يتألق فقط أمام الأندية الصغيرة، ولا يظهر مثل محمد صلاح أمام الكبار.

وقال شيروود في تصريحات لوسائل الإعلام الإنجليزية: "لوكاكو، يجب أن يظهر أمام الأندية الكبيرة، الأمر مازال محيرا بالنسبة لي، أعتقد أنه لاعب رائع".

وتابع: "لقد أخذ فريقه لمستوى آخر، كما أنه أفضل من اللاعبين الأخرين بهذا المركز داخل الفريق، لكنه فتوة الأندية الصغيرة، إنه شخص يستطيع الهيمنة على الفرق الأقل في المستوى، ويسجل الكثير من الأهداف، لكنه يجب أن يفعلها أمام الكبار مثل ليفربول".

ردًا على مقارنته بمحمد صلاح قال: "دعنا لا نختلق أعذارًا، نحن نختلق الأعذار، إنه لم يتمكن من فعل شيء ضد مانشستر سيتي، لأنه لم يجد من يساعده".

وأضاف: "أفضل اللاعبين يمكنهم الوصول لطريقة من أجل تهديد المرمى، انظر إلى محمد صلاح، إنه خير مثال، لقد ظهر ضد مانشستر سيتي، وقام بتلك اللعبة الرائعة، إنه يظهر أمام الأندية الكبرى".