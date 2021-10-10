أوغندا تواصل المطاردة ومالي تعزز صدارة مجموعتها بتصفيات المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- د ب أ

حافظ المنتخب المالي على صدارته لترتيب المجموعة الخامسة من مرحلة المجموعات للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم، المقررة في قطر العام المقبل، بعدما تغلب 1 / صفر على مضيفه منتخب كينيا في الجولة الرابعة للمجموعة، التي شهدت أيضا فوز أوغندا على ضيفتها أوغندا بالنتيجة ذاتها.

ورفع منتخب مالي رصيده إلى 10 نقاط على قمة ترتيب المجموعة، بفارق نقطتين فقط أمام أقرب ملاحقيه المنتخب الأوغندي، لينحصر سباق المنافسة بينهما على نيل بطاقة الصعود للمرحلة النهائية للمجموعة، فيما احتل منتخب كينيا المركز الثالث بنقطتين، وتذبل المنتخب الرواندي الترتيب بنقطة واحدة.

وارتدى إبراهيما كونيه ثوب الإجادة في المباراة، بعدما أحرز هدف منتخب مالي الوحيد في الدقيقة 55، ليقود الفريق لتكرار تفوقه على نظيره الكيني، بعدما حقق فوزا ساحقا عليه 5 / صفر في الجولة الماضية يوم الخميس الماضي.

وفي اللقاء الآخر، واصل المنتخب الأوغندي مطاردته لنظيره المالي في سباق القمة، بعدما حقق فوزا صعبا 1 / صفر على ضيفه منتخب رواندا.

ويدين منتخب أوغندا بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه فهد بايو، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 22، ليكرر المنتخب الملقب بـ(الرافعات) فوزه الذي حققه على منافسه بنفس النتيجة بالجولة الماضية.

يذكر أن متصدر المجموعة فقط هو من سيصعد إلى المرحلة النهائية للتصفيات المؤهلة للمونديال، حيث يواجه أحد متصدري المجموعات التسعة الأخرى بدور المجموعات في مباراتي ذهاب وعودة لحجز بطاقة الصعود لكأس العالم.