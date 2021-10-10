مصدر لمصراوي: الأهلي يحدد موعد مواجهة إياب دور الـ32 لدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: عبدالحكيم طه

كشف مصدر بالأهلي أن الجهاز الفني استقر على تحديد يوم 23 اكتوبر الجاري موعداً لمواجهة إياب دور الــ32 لدوري الأبطال الأفريقي أمام الحرس الوطني بطل النيجر .

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي اليوم أن الجهاز الفني استقر على تحديد 23 أكتوبر للمباراة على أن تقام في ملعب الأهلي we السلام حيث اختار مسؤولي القلعة الحمراء 3 استادات للمباريات القارية وهي بالترتيب الأهلي we السلام والقاهرة والجيش المصري ببرج العرب.

وأضاف: "سيقوم النادي بإخطار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بموعد مواجهة الإياب والذي سيخطر بدوره الفريق المنافس".

وتغادر البعثة الحمراء بعد ظهر الخميس المقبل علي متن طائرة خاصة إلي النيجر قبل أن تخوض مران وحيد يوم الجمعه هناك لمواجهة ذهاب دور الـ32 امام الحرس الوطني السبت المقبل.