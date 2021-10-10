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إيطاليا ثالث دوري الأمم الأوروبية بالفوز أمام بلجيكا

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محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

انتزع المنتخب الإيطالي المركز الثالث ببطولة دوري الأمم الأوروبية، وذلك عقب فوزه على نظيره البلجيكي 2 / 1، اليوم الأحد، في مباراة تحديد المركز الثالث.

كان المنتخب الإيطالي قد خسر في الدور قبل النهائي أمام نظيره الإسباني 1 / 2، فيما فرط المنتخب البلجيكي في تقدمه بهدفين دون رد على المنتخب الفرنسي ليخسر 2 / 3 في الدور ذاته.

وجاء الفوز ليؤكد تفوق المنتخب الإيطالي على نظيره البلجيكي في المواجهات الأخيرة بينهما، حيث فاز منتخب إيطاليا في آخر مباراتين جمعتهما في بطولتي أمم أوروبا 2016 و2020 .

وتقدم نيكولا باريلا للمنتخب الإيطالي في الدقيقة 46، قبل أن يضيف زميله دومينيكو بيراردي الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 65.

وفي الدقيقة 86 سجل شارل دي كيتيلير هدف منتخب بلجيكا الوحيد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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