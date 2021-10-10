منافس مصر في كأس الأمم.. نيجيريا تثأر من أفريقيا الوسطى بتصفيات المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

استعاد منتخب نيجيريا نغمة الانتصارات التي غابت عنه في الجولة الماضية بالمجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم المقررة في قطر العام المقبل، بعدما تغلب 2 / صفر على مضيفه منتخب أفريقيا الوسطى اليوم الأحد في الجولة الرابعة للمجموعة.

وارتفع رصيد المنتخب النيجيري، الذي ثأر من خسارته صفر / 1 على ملعبه أمام أفريقيا الوسطى في الجولة الماضية يوم الخميس الماضي، إلى 9 نقاط، ليظل متربعا على الصدارة، بفارق 5 نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب الرأس الأخضر، الذي يستضيف منتخب ليبيريا، القابع في مؤخرة الترتيب بثلاث نقاط، في وقت لاحق اليوم بنفس الجولة.

في المقابل، تجمد رصيد منتخب أفريقيا الوسطى، الذي نال خسارته الثانية في المجموعة، عند 4 نقاط في المركز الثالث مؤقتا.

وافتتح ليون بالوجن التسجيل لمنتخب نيجيريا في الدقيقة 29، فيما تكفل فيكتور أوسيمين بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

ويصعد متصدر المجموعة فقط إلى المرحلة النهائية للتصفيات المؤهلة للمونديال، حيث يواجه أحد متصدري المجموعات التسع الأخرى بدور المجموعات في مباراتي ذهاب وعودة لحجز بطاقة الصعود لكأس العالم.

ويعتبر المنتخب النيجري منافس منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا والتي تشهد تواجد منتخبي السودان وغينيا بيساو.