تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة ليبيا ومصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يظهر منتخب مصر بطاقمه البديل في مواجهة نظيره الليبي غدا الإثنين في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وعُقد الاجتماع الفني لمباراة ليبيا ومصر المقرر إقامتها في التاسعة مساء غد الإثنين بملعب شهداء 28 مارس بمدينة بني غازي في الجولة الرابعة من تصفيات المجموعة السادسة للمونديال.

وترأس الاجتماع النيجيري كاتشالا كالي مراقب المباراة، بحضور التونسي هشام قيراط مراقب الحكام ومنسقي النواحي الأمنية والطبية ومندوبين عن كلا الفريقين.

وتم الاتفاق على عدم السماح بوجود أي شخص في الملعب إلا الذين تم منحهم بطاقة دخول المباراة على أساس نتائج رسمية لتحاليل PCR.

وتقرر عدم السماح لركوب أي عناصر غير اللاعبين وجهاز الفريقين بركوب الحافلتين المخصصتين للفريقين.

كما تم الاتفاق على أن يرتدي المنتخب المصري طاقما أبيض، فيما يرتدي المنتخب الليبي قميصا أحمر وشورت وجوارب سوداء.

وحضر الاجتماع عن الجانب المصري وائل جمعة مدير المنتخب ومحمد صلاح المدير الإداري وعبد الله سيد مدير المهمات.

يُذكر أن منتخب مصر فاز على ليبيا في مصر بالجولة الثالثة ليتصدر ترتيب المجموعة رافعا رصيده إلى سبع نقاط.