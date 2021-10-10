كيف تناولت صحف العالم تتويج بيج رامي بمستر أولمبيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

وصلت أصداء تتويج ممدوح السبيعي الشهير بـ "بيج رامي" إلى الصحف العالمية، بعد تتويج بلقب مستر أولمبيا للعام الثاني على التوالي.

وشهدت البطولة مشاركة 16 لاعبا من مختلف الدول، ومنهم المصريان محمد شعبان وحسن مصطفى، اللذان فشلا في التأهل للجولة الختامية.

وتعد مستر أوليمبيا أشهر وأضخم بطولات العالم للمحترفين في كمال الأجسام، وتقام بشكل سنوي في الولايات المتحدة الأمريكية، وأصبح السبيعي أحد أبرز المنافسين على لقبها في السنوات الأخيرة.

ونستعرض خلال الآتي ما نقلته الصحف العالمية عن تتويج بيج رامي:

Men’sHealth

"كتب اسمه بحروف من ذهب"

وقالت الصحيفة: "تتويج ممدوح السبيعي (بيج رامي) ببطولة مستر أولمبيا 2021 للمرة الثانية".

وأضافت: "كتب المصري اسمه بأحرف ذهبية في مسابقة مستر أولمبيا لكمال الأجسام بفوزه للمرة الثانية على التوالي في فئة المحترفين للرجال".

Infomaroc

بيج رامي يفوز بالجائزة للمرة الثانية على التوالي

وقالت الصحيفة: "فاز المصري ممدوح السباعي المعروف بـ "بيج رامي" بجائزة "مستر أولمبيا 2021 ، التي أقيمت في أورلاندو، فلوريدا، الولايات المتحدة".

وتابعت: "جاء بيج رامي في المركز الأول ، تلاه الأمريكي براندون كوري والإيراني هادي جوبان والأمريكي هانتر لابرادا، فيما احتل الأمريكي ووكر المركز الخامس".

وواصلت: "ظهر "بيج رامي" بمظهر مثالي في اليوم الأخير، مما وضع هيئة المحلفين في موقف صعب".

CNN

"بيج رامي" يتوج بمستر أولمبيا

وقالت الشبكة: "استطاع بيج رامي الفوز بالمركز الأول للعام الثاني على التوالي في البطولة التي تعد من أبرز بطولات كمال الأجسام في العالم، وحصل على جائزة بلغت قيمتها 400 ألف دولار".

روسيا اليوم

بيج رامي يحتفظ بلقب مستر أولمبيا

وقالت الصحيفة: " احتفظ المصري ممدوح السبيعي الشهير بـ "بيج رامي" للعام الثاني على التوالي بلقب مستر أولمبيا (اللقب الأكثر شهرة في كمال الأجسام)".

وأضافت: "تفوق بيج رامي على منافسه الأمريكي براندون كاري وصيف عام 2019 من مستر أولمبيا، ووصيف العام الماضي الذي فاز به بيغ رامي كأول مصري في التاريخ".

سكاي سبورتس

بيج رامي يحصد لقب "مستر أولمبيا" مرتين متتاليتين

وقالت الشبكة: " تمكن البطل المصري الدولي ممدوح السبيعي من حسم منافسات بطولة "مستر أولمبيا 2021، لصالحه ليفوز باللقب للمرة الثانية على التوالي بعدما فاز بنسخة 2020".

وأضافت: " وهذه هي المرة الاولي في التاريخ التي يتمكن فيها رياضي عربي إفريقي من إحراز لقب "مستر أولمبيا" مرتين".

الاتحاد السعودية

بيج رامي بطل مستر أولمبيا

وقالت الصحيفة: " أصبح ممدوح السباعي (37 عاماً) بطل مصر أول لاعب يفوز بلقب مستر أولمبيا مرتين على التوالي".

وأضافت: "يأتي بيج رامي في المرتبة الثانية بعد فيل هيث الذي حصد اللقب 7 مرات متتالية من 2011 إلى2017".

وأتمت: "جاء بيج رامي في المركز الأول وتبعه الأميركي براندون كوري والإيراني هادي جوبان والأميركي هانتر لابرادا فيما احتل الأميركي واكر المرتبة الخامسة".