بث مباشر : مشاهدة مباراة السعودية والعراق في نصف نهائي بطولة غرب اسيا تحت 23 عامًا رابط يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر رابط يلا شوت لمشاهدة مباراة السعودية والعراق في نصف نهائي بطولة غرب اسيا تحت 23 عاماً، في قمة مباريات اليوم الاحد 10 أكتوبر 2021.

يحتضن ملعب الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام مباراة هامة ومرتقبة بين السعودية ونظيره العراقي في نصف نهائي بطولة غرب آسيا لأقل من 23 عاماً، والمقامة حاليًا على الأراضي السعودية، تحضيرًا لتصفيات كأس أمم آسيا للمنتخبات الأولمبية نهاية أكتوبر الجاري.

تنطلق صافرة بداية مباراة السعودية والعراق في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينيتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية.

وينقل بث مباشر مباراة السعودية والعراق على قنوات أبو ظبي الرياضية بصوت المعلق الرياضي “حازم عبد السلام”، ودبي الرياضية بصوت المعلق الرياضي “عبدالله السعدي”، والقناة الرابعة العراقية، وقناة شركة الرياضة السعودية 4 SSC بصوت المعلق الرياضي “جعفر الصليح”.

وترشح المنتخب السعودي إلى الدور نصف النهائي برصيد 6 نقاط من فوزين على سوريا والبحرين، بينما ترشح المنتخب العراقي كمتصدر للمجموعة الثانية برصيد 7 نقاط بعد فوزين على فلسطين والامارات وتعادل مثير مع لبنان 2/2.

وسجل هجوم منتخب السعودية الاولمبي بقيادة عبد الله الحمدان 5 أهداف في مباراتي سوريا والبحرين، دون أن تهتز شباك الفريق بأي هدف.

ولدى منتخب العراق الاولمبي بقيادة النجم الموهوب منتظر عبد الامير نفس رصيد اهداف السعودية، لكن شباكه اهتزت بهدفين في الجولة الأخيرة من لبنان.