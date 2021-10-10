رومينيجه ينتظر فرض عقوبات واضحة من يويفا بعد شراء السعودية لنادي نيوكاسل

دعا كارل هاينز رومينيجه رئيس مجلس الإدارة السابق لنادي بايرن ميونخ الألماني، إلى مراجعة مخطط اللعب المالي النظيف مع تطبيق عقوبات واضحة من أجل معالجة الإنفاق المفرط في كرة القدم الأوروبية.

وقال رومينيجه في عمود بصحيفة “فيلت ام سونتاج” الألمانية اليوم الأحد “نحن في حاجة إلى تنفيذ قواعد اللعب المالي النظيف بصرامة وثبات ، ويشمل ذلك نظامًا محددًا للعقوبات”.

وأضاف رومينيجه 66/ عامًا/ أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) يواجه “مهمة ضخمة” لتحديد العقوبات الرياضية والمالية بشكل واضح.

وأشار “إذا انتهك ناد قواعد اللعب المالي النظيف فلا يمكن التعامل معه باستخفاف بل ينبغي أن يعرف بشكل دقيق ما الذي ينتظره بما في ذلك الاستبعاد من دوري أبطال أوروبا“.

وأوضح رومينيجه أن “العديد من الأندية اقتربت من الانهيار الاقتصادي” مشيرا على سبيل المثال إلى أن المارد الإيطالي يوفنتوس تمكن من إيقاف سلسلة خسائره فقط بعد السماح بضخ رأس المال مجددا.

وطالب رومينيجه بوضع رواتب ثابتة للاعبين وأشار إلى أن المقترح الأخير بتطبيق ضريبة رفاهية على انتهاك لوائح اللعب المالي النظيف ، لن يكون كافيا لأن بعض الأندية يبدو أن لديها وفرة مالية من خلال ملاكها والمستثمرين.

وختم بالقول “هل أعاقب حقا أندية مثل مانشستر سيتي أو باريس سان جيرمان حيث المال أكثر من مجرد مسألة نسبية؟”.