لماذا اشترط إيتو مكافأة الفوز بدوري أبطال أوروبا قبل التوقيع مع انتر ميلان؟

كشف النجم الكاميروني صامويل إيتو أنه طلب ادراج مكافأة الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في عقده مع إنتر ميلان الإيطالي، لأنه كان متأكدًا من الفوز بها” في غضون عامين من وصوله إلى عاصمة الموضة.

وكان الدولي الكاميروني السابق قد انضم من برشلونة في الميركاتو الصيفي 2009، وفاز بالثلاثية بقيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو في 2010 مع الإنتر.

وقال إيتو للصحافيين في مهرجان ديللو لكرة القدم: “عندما وقعت العقد، كان هناك اختلاف في متطلبات الأجور والعرض، لذلك طلبت أن أضع مكافأة الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، لأنني كنت متأكدًا من أننا سنفوز بها في غضون عامين”.

وأوضح النجم الكاميروني “كان لدينا فريق من المقاتلين الحقيقيين والأشخاص الطيبين، المدرب الذي فهمنا وفهم مشجعينا.”

وتابع “كنا محظوظين أيضًا في المباراة ضد برشلونة (نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2010)، لكنها وصلت بعد أن قاتلنا طوال الموسم “.

يقود سيموني إنزاجي إنتر الآن، بعد أن قادهم أنطونيو كونتي إلى لقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي، ويتمنى ايتو أن يحافظ فريقه السابق على اللقب هذا الموسم.

وقال إيتو بهذا الخصوص “آمل أن يفوز الإنتر بلقب السكوديتو مرة أخرى هذا الموسم. لديهم فريق للتنافس والفوز باللقب، لكنهم بحاجة للقتال من أجله “.