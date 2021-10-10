اسطورة مان يونايتد السابق يرشح ليفربول ومان سيتى للظفر بلقب دوري أبطال أوروبا

اعترف اسطورة مان يونايتد السابق “بول سكولز“، بأفضلية غريمي مان يونايتد “ليفربول ومان سيتي” في الوقت الحالي على حساب الشياطين الحمر، مرشحاً اياهم بالظفر بلقب دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

وتوقع لاعب وسط مانشستر يونايتد السابق أن يكون ليفربول أحد الأندية الأوفر حظًا للفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بجانب فريق بيب جوارديولا مان سيتي.

وافتتح الريدز مشوارهم الأوروبي بانتصارين متتاليين على ميلان وبورتو، ولديهم مواجهة مزدوجة ضد أتلتيكو مدريد في الأفق لحسم صدارة المجموعة.

في المقابل، تذوق مان يونايتد الهزيمة خارج ملعبه أمام يونج بويز في مباراته الأولى، قبل أن يتغلب على فياريال بطل الدوري الأوروبي على أرضه في اللحظات الأخيرة.

ويقول سكولز إنه على الرغم من عدم رغبته في الاعتراف بذلك، إلا أنه يعتقد أن ليفربول والغريم المحلي مانشستر سيتي هما الفريقان المرشحان للفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ماذا قال بول سكولز عن ليفربول ومانشستر سيتى؟

قال نجم خط الوسط السابق في معرض حديثه عن المسابقة الأوروبية الأعرق عبر موقع اليوتيوب “أعتقد أن ليفربول و مانشستر سيتي مرشحين لتحقيق اللقب ”

وأضاف سكولز: “بقدر ما لا تريد أن تقول ذلك، فإنهما الفريقان اللذان يبدوان الأفضل في دوري أبطال أوروبا.”

وتابع “حسنًا، ذهب مانشستر سيتي إلى باريس سان جيرمان وخسر 2-0، لكن كان بإمكانهم الفوز بالمباراة بسهولة وكانوا الفريق الأفضل إلى حد بعيد.”

وأردف قائلًا “تعتقد فقط في مرحلة ما أن مان سيتي سوف يتخطى الحاجز، لقد كانوا يطرقون الباب في العامين الماضيين.”

وختم بالتطرق إلى الغريم التقليدي الدائم لمانشستر يونايتد والمنافس الأبدي على زعامة كرة القدم الانجليزية وقال “لا نريد أن يحدث ذلك، لكنهم فريق من الدرجة الأولى. ليفربول، مرة أخرى، فريق رائع أيضًا “.