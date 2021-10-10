ما هو موعد مباراة الأرجنتين وأوروجواي والقنوات الناقلة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

ستكون الأنظار متجهة فجر يوم الإثنين إلى ملعب " المونيمونتال"، والذي سيستضيف مواجهة الأرجنتين وضيفتها أوروجواي في تصفيات كأس العالم.



المباراة ستقام ضمن منافسات الجولة الخامسة المؤجلة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

وكانت هذه الجولة تم تأجيلها بسبب الظروف التي ترتبت على تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم.

ويستقبل المنتخب الأرجنتيني نظيرته أوروجواي في تمام الثانية والنصف صباح الإثنين بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة والنصف صباحا بتوقيت أبوظبي.

ويدخل رفاق الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي المباراة في المركز الثاني برصيد 19 نقطة، فيما تتواجد أوروجواي في المرتبة الرابعة بفارق 3 نقاط أقل.

وتذاع تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022 حصريا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، لكن الأخيرة لم تحدد حتى الآن القناة الناقلة لمباراة الأرجنتين ضد أوروجواي.

وإلى جانب البث التلفزيوني، تتيح الشبكة العالمية مشاهدة المباراة عبر خدمة "beIN Sports connect" مدفوعة الأجر.