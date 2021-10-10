3 مراكز في التشكيل الأساسي للأهلي يثير قلق موسيماني قبل الموسم الجديد

الشارقة - اميمة ياسر - يرتب الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أوراقه قبل بداية الموسم الكروي الجديد، من أجل دراسة بدائل 3 مراكز في التشكيل الأساسي للأحمر، بسبب عدم توافر ذلك حال تغيب اللاعبين الأساسيين بسبب الإصابة أو الإيقاف.



وتأتي تلك المراكز كالتالي «الظهير الأيسر، خط الوسط المهاجم، صانع الألعاب»، والتي تثير قلق بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قبل انطلاق الموسم الجديد، بسبب عدم توافر بدلاء لكلا من علي معلول، الظهير الأيسر، وعمرو السولية، لاعب خط الوسط الهجومي، ومحمد مجدي قفشة، صانع ألعاب الفريق.

ويضع بيتسو موسيماني أولوياته لبدلاء الـ3 لاعبين المذكورين؛ بسبب عدم توافر بدلاء لهم في الموسم الماضي، ما أثر على نتائج الفريق في نهاية الموسم، بعدما تعرض الثلاثي للإصابات والإجهاد.

كما أن تكرار إصابة محمود وحيد، والاعتماد على أيمن أشرف في مركز المساك، يتسبب في قلق الجهاز الفني؛ لعدم جاهزية بديل بنفس قوة علي معلول.

وأوضح المصدر، أن عدم إجادة أي لاعب في الموسم الماضي في «مركز 8»، باستثناء عمرو السولية، يتسبب في قلق الجهاز الفني أيضًا، بالإضافة إلى عدم وجود بديل لمحمد مجدي قفشة، بعد رحيل ناصر ماهر عن صفوف الفريق، إلى نادي فيوتشر.

كما يجهز موسيماني 3 بدائل في المراكز المذكورة؛ إذ استقر على الدفع بكريم فؤاد، لاعب الفريق الجديد القادم من صفوف النجوم، في مركز الظهير الأيسر، فضلا عن مشاركة أحمد عبدالقادر في مركز صانع الألعاب، وأخيرًا عمار حمدي في مركز خط الوسط الهجومي