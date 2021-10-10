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في صحبة الأمير ويليام.. دعوة صلاح لحفل جوائز إيرثشوت

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

زعمت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن المصري محمد صلاح لاعب الإنجليزي تمت دعوته من أجل حضور حفل جائزة إيرثشوت المقرر إقامته يوم 17 أكتوبر الجاري في لندن.

دعوة صلاح جاءت من الأمير ويليام، الذي سيقوم بتوزيع بعض الجوائز بنفسه.

جائزة إيرثشوت هي جائزة تُمنح سنويًا من 2021 إلى 2030 ، لخمسة فائزين كل عام تساعد حلولهم البيئة بشكل كبير.

تُمنح الجائزة من المؤسسة الملكية، ويتم توزيع الجائزة في خمس فئات منفصلة تدعمها أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

تم إطلاق جائزة Earthshot في عام 2020 من قبل الأمير ويليام ودوق كامبريدج وديفيد أتينبورو ، بدعم من مجموعة واسعة من الأفراد والمنظمات المكرسة للعمل المناخي، ويتم اختيار الفائزين من قبل مجلس جائزة إيرثشوت، وهو فريق عالمي يمتد عبر ست قارات، بما في ذلك دوق وأتينبورو.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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