كاف يخطر الزمالك بطاقم تحكيم مباراة توسكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم موريتاني لإدارة مباراة الفريق أمام توسكر الكيني في دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الزمالك فريق توسكر يوم 22 أكتوبر الجاري في إياب دور الـ32 لبطولة دوري الأبطال، والتي ستقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويتكون طاقم التحكيم من: دحان بيده حكما للساحة ويعاونه كل من حمدين ديبا مساعدا أولا، ويوسف محمد محمود مساعدا ثانيا، وباباكار سار حكما رابعا.

يُذكر أن الزمالك سيخوض لقاء الذهاب أمام توسكر يوم السبت المقبل بكينيا في ذهاب دور الـ32، ويدير المباراة طاقم تحكيم أثيوبي بقيادة باملاك تيسيما.