فرج عامر: سموحة يطلب المشاركة في البطولة العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن فرج عامر، رئيس سموحة، طلب النادي المشاركة في البطولة العربية.

وكتب عامر عبر حسابه على "فيسبوك" اليوم الأحد: "سموحة يطلب من اتحاد كرة القدم المشاركة في البطولة العربية".

وكان الرجاء المغربي تُوج بلقب النسخة الماضية بعد فوزه على اتحاد جدة السعودي في المباراة النهائية لكأس محمد السادس للأندية الأبطال بشهر أغسطس الماضي.

يُذكر أن سموحة أنهى دوري الموسم الماضي في المركز الرابع، لكنه لم يتأهل في الكونفدرالية بناء على مبدأ الجدارة الرياضية بلائحة الاتحاد المصري لكرة القدم، الذي حدد مراكز المربع الذهبي قبل نهاية المسابقة، ليشارك المصري بدلا منه في البطولة القارية.