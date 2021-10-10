أيمن يونس لمصراوي: كيروش لم ينضج بعد.. وعلى اللاعبين إثبات أنفسهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

قال أيمن يونس، نجم نادي الزمالك الأسبق، إن التاريخ ينحاز لمنتخب مصر قبل مباراته ضد ليبيا، كما أن الفراعنة يؤدون كرة جماعية وشكل فني أفضل.

ويواجه المنتخب نظيره الليبي غدا الإثنين في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب إستاد 28 مارس بمدينة بني غازي في الجولة الرابعة لتصفيات المجموعة الإفريقية السادسة من تصفيات المونديال.

وأضاف أيمن يونس في تصريحات لـ"الخليج 365": "علينا أن ندخل مباراة ليبيا من أجل الفوز بالنقاط الثلاث لضمان الإستمرار في صدارة المجموعة، وفي كل الحالات يجب ألا نخسر بعيدا عن أن المنافس يلعب على أرضه لأننا الأفضل من كافة النواحي".

وأوضح: "لا نستطيع الآن أن نقول أن كارلوس كيروش مدرب رائع أو سيء، لكن مباراة ليبيا الأولي كشفت عن أن شخصيته قوية لأمرين، هما أنه لم يبالغ في الفرحة وقت تسجيل هدف عمر مرموش لأنه يدرك جيدا أن المباريات لا تُكسب إلا مع إطلاق صافرة النهاية، بجانب أنه أصر على استمرار مرموش في الملعب رغم بعض الانتقادات التي طالت اللاعب في الشوط الأول، وهو ما يؤكد أن كيروش مدرب له شخصية قوية".

وواصل أيمن يونس تصريحاته: "الجهاز الفني للمنتخب يجب أن يركز على النواحي النفسية للاعبين قبل مباراة الغد، وأتمنى أن نلعب بنفس التشكيل الأساسي في المباراة الأولي وهو 4-2-3-1، فلدينا دفاع قوي للغاية، أما لاعبو الوسط يجب أن يتخلصوا قليلا من البطء مثلما ظهر في مباراة برج العرب".

وأنهى نجم الزمالك السابق حديثه قائلا: "بشكل عام أغلب لاعبي المنتخب الحاليين في حاجة إلى إثبات أنفسهم للجهاز الفني الجديد، أما كيروش لم ينضج بعد بالنسبة لنا، بعيدا عنه أنه مدرب صاحب شخصية قوية".