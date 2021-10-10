كم بلغت جائزة بيج رامي بعد التتويج بلقب مستر أولمبيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تُوج المصري رامي السبيعي "بيج رامي" بلقب مسابقة مستر أوليمبيا العالمية لكمال الأجسام للعام الثاني على التوالي.

وتفوق بيج رامي على الأمريكي براندون كوري الفائز باللقب عام 2019 كما تفوق على الإيراني هادي جوبان الذي حل ثالثا.

وتسلَّم بيج رامي جائزة مستر أولمبيا، وهي عبارة عن شيك بنكي بقيمة 400 ألف دولار أمريكي، وفقا لما كشفه موقع "باربيند" الأمريكي.

وبات بيج رامي أول بطل عربي وأفريقي يفوز بلقب مستر أولمبيا مرتين متتاليتين.

ويتصدر الأمريكي لي هاني ومواطنه روني كولمان قائمة الفائزين بلقب مستر أولمبيا، بواقع ثمانية ألقاب لكل منهما ويقتسم النمساوي- الأمريكي ارنولد شوارزنيجر والأمريكي فيل هيث المركز الثاني بسبعة ألقاب لكل منهما.