كواليس المران الصباحي للمنتخب استعدادا لليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أدى منتخب مصر تدريبا بدنيا صباح اليوم الأحد بإحدى قاعات مقر الإقامة في إطار الاستعدادات المكثفة للقاء المنتخب الليبي في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر.

ويواجه المنتخب نظيره الليبي غدا الإثنين في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب إستاد 28 مارس بمدينة بني غازي في الجولة الرابعة لتصفيات المجموعة الإفريقية السادسة من تصفيات المونديال.

وعقد الجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش محاضرة مع اللاعبين الـ24، تم خلالها شرح الجوانب الفنية لمباراة الغد.

وأجرت بعثة المنتخب مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا قبل المباراة ورحلة العودة إلى القاهرة، ويُنتظر أن يتم إبلاغ إدارة البعثة بنتائجها مساء اليوم الإثنين.

على جانب آخر، علَّق الاتحاد الليبي لكرة القدم إقامة المؤتمر الصحفي لمدربي الفريقين قبل اللقاء على ما يقرره النيجيري كاتشالا كالي مراقب المباراة، خلال الاجتماع الفني المقرر انعقاده في الرابعة عصر اليوم الأحد.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب تدريب مسائيا على ملعب المباراة للتركيز على الجوانب الخططية.

يذكر أن منتخب مصر فاز على ليبيا في مصر بالجولة الثالثة ليتصدر ترتيب المجموعة رافعا رصيده إلى سبع نقاط.