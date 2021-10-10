صفقات الاهلي السعودي | الزمالك يترك حمدي النقاز بالمجان!

أعلن الاهلي السعودي تعاقده الرسمي مع الظهير الأيمن الدولي التونسي «حمدي النقاز» قادمًا من الزمالك المصري في صفقة مجانية.

ولم يمكث حمدي النقاز لأكثر من شهر في القاهرة بعد عودته إلى صفوف نادي الزمالك قادمًا من الترجي التونسي، وذلك بسبب أزمة القيد الخاصة بإدارة الزمالك أمام محكمة التحكيم الرياضية، حيث منعته من تسجيل لاعبين جدد لمدة فترتي سوق انتقالات.

يُذكر أن النقاز وقع على عقد مع الزمالك مدته 3 مواسم، قبل أن يتم إيقاف ناديه عن القيد.

وقال أهلي جدة في بيان رسمي «إن إدارة النادي أنهت إجراءات التعاقد مع الظهير الأيمن حمدي النقاز لتدعيم صفوف الفريق».

وأضافت إدارة أهلي جدة قائلة «صاحب الـ28 عاما وقع عقود انتقاله إلى أهلي جدة لمدة موسم واحد حتى نهاية الموسم الحالي في صفقة انتقال حر».

ومن المنتظر أن يكون الظهير الدولي التونسي حمدي النقاز، حسب تأكيد الصحف السعودية، بديلاً للاعب الصربي فيجسا.