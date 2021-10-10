جدول ترتيب مجموعة امريكا اللاتينية في تصفيات كأس العالم 2022..البرازيل تُخطط للفوز العاشر!

تعرف على جدول ترتيب مجموعة امريكا اللاتينية في تصفيات كأس العالم 2022، والتي تتصدرها البرازيل بفارق مريح من النقاط عن الأرجنتين وباقي منتخبات قارة أمريكا الجنوبية.

يسعى منتخب البرازيل، مساء اليوم الاحد 10 اكتوبر، الى تحقيق فوزه العاشر تواليًا منذ انطلاق تصفيات اميركا الجنوبية والاقتراب أكثر فاكثر من النهائيات المقررة في قطر 2022، وذلك عندما يحل ضيفًا على منتخب كولومبيا في بارانكيا، في حين تبرز المواجهة النارية بين الاوروجواي والارجنتين في ساعة مُبكرة من صباح اليوم التالي الاثنين 11 اكتوبر.

وفاز المنتخب البرازيلي بمبارياته التسع حتى الان وسجل 22 هدفا ومنيت شباكه بثلاثة اهداف فقط. ونجح السيليساو في تخطي فنزويلا خارج ملعبه 3-1 في الجولة الاخيرة على الرغم من غياب نجم باريس سان جرمان الفرنسي نيمار بداعي الايقاف ليبتعد في صدارة الترتيب بفارق 8 نقاط عن الارجنتين التي اكتفت بالتعادل مع مضيفتها البارغواي سلبا.

بيد انه يتعين على المنتخب البرازيلي ان يحذر من كولومبيا التي تملك 14 نقطة وتحتل المركز الخامس اي الذي يؤهل صاحبه لخوض الملحق وليس التأهل مباشرة الى العرس الكروي علما بانها تتخلف بفارق نقطتين فقط عن الاوروغواي صاحبة المركز الرابع.

ولم يكن فوز البرازيل سهلا على فنزويلا متذيلة الترتيب لانها تخلفت بهدف مبكر، قبل ان تقلب الطاولة على منافستها في ربع الساعة الاخير وتخرج فائزة 3-1 بفضل تألق البديلين رافينيا لاعب ليدز يونايتد الانكليزي صاحب تمريرتين حاسمتين واحتساب ركلة جزاء لصالح فريقه، وانتوني جناح اياكس امستردام الهولندي صاحب الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع.

واعترف مدافع منتخب البرازيل ماركينيوس بان فريقه لم يقدم اداء جيدا امام فنزويلا بقوله “كانت مباراة صعبة، بدأناها بشكل ادنى من مستوانا الحقيقي. لكن عرضنا في الشوط الثاني سمح لنا بالخروج فائزين”.

يذكر ان البرازيل الفائزة بكأس العالم خمس مرات (رقم قياسي) كان آخرها عام 2002، لم تغب عن اي نسخة من نهائيات كأس العالم وهو رقم قياسي آخر.

جدول ترتيب مجموعة امريكا اللاتينية في تصفيات كأس العالم 2022