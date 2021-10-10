مشاهدة مباراة الاردن وسوريا في بث مباشر ببطولة غرب آسيا تحت 23 عامًا رابط يلا شوت

شاهد البث المباشر لمباراة اليوم الاحد 10 اكتوبر بين الاردن وسوريا في نصف نهائي بطولة غرب اسيا تحت 23 عامًا المقامة حاليًا على الأراضي السعودية.

تنقل مباراة الاردن وسوريا على قناة الشارقة الرياضية بصوت المعلق راشد عبد الرحمن، وقناة دبي الرياضية بصوت المعلق عبد الله السعدي، بالاضافة إلى القناة الرياضية العمانية بصوت المعلق يونس الرواحي.

وتبث كذلك على قنوات أبو ظبي الرياضية وشركة الرياضة السعودية SSC4 وقناة الكأس القطرية، بتعليق كل من محمد الشامسي وراشد الدوسري ومحمد السعدي – على الترتيب -.

وتنطلق مباراة الاردن وسوريا على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في مدينة الراكة، عند الساعة 14:45 بتوقيت جرينيتش، 16:45 بتوقيت مصر، 17:45 بتوقيت السعودية.

واستطاع منتخب الاردن الاولمبي قطع ورقة ترشحه إلى نصف نهائي بطولة غرب آسيا 2021 بعدما اعتلى صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، بفضل تحقيقه لفوز قاتل على اليمن في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ودخل منتخب اليمن مباراة الاردن كمتصدر للمجموعة الأولى برصيد 4 نقاط مقابل 3 للاردن وعمان، واستطاع إنهاء الشوط الأول أمام الأردن بنتيجة التعادل 1/1 الذي يضمن له الترشح، إلا أن محمد عبد المطلب سجل هدف قاتل لصالح النشامى في الدقيقة 88، لتفوز الاردن وتترشح جنبًا إلى جنب العراق والسعودية وسوريا.

وحظى منتخب سوريا بقصة مثيرة من أجل التأهل إلى نصف النهائي، فقد خطف ورقة أفضل منتخب نجح في احتلال المركز الثاني بدور المجموعات رغم أنه جمع 3 نقاط فقط.

وتكونت المجموعة الثالثة من ثلاث منتخبات فقط هم السعودية وسوريا والبحرين ما أعفى سوريا من تطبيق قاعدة إلغاء النقاط المتحصلة من المركز الرابع كما في المجموعتين الأولى والثانية.

وفاز المنتخب السوري على البحرين في الافتتاح بأربعة أهداف لهدف، وفي المباراة الثانية خسر أمام السعودية بهدفين دون رد، ليبلغ المرحلة التالية ب3 نقاط وهدف لصالحه.

وفي المجموعة الأولى احتلت اليمن المركز الثاني برصيد 4 نقاط، واحتلت فلسطين مركز الوصافة في المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، إلا أن إلغاء نتائج وأهداف الفريقين أمام أصحاب المركز الرابع في كلتا المجموعتين أدى إلى ذهاب بطاقة أفضل ثاني لسوريا.

ويرجع آخر لقاء بين منتخب الاردن الاولمبي ومنتخب سوريا الاولمبي إلى تاريخ 17 نوفمبر 2019، ببطولة دبي الدولية الودية للمنتخبات الاولمبية، ضمن استعدادات سوريا لخوض كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا في تايلاند مطلع عام 2020، وفاز المنتخب السوري بهدف دون رد.

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