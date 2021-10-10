نيمار: كأس العالم 2022 ستكون الأخيرة لي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أكتوبر 2021

متابعات - السودان نيوز

ألمح البرازيلي نيمار داسيلفا، أن مشاركته مع منتخب البرازيل في بطولة كأس العالم 2022 ربما تكون الأخيرة له، قبل اتخاذ قرار الاعتزال على المستوى الدولي.



وقال نيمار في تصريحات لقناة ”DAZN“: ”أعتقد أن كأس العالم 2022 في قطر ستكون محاولتي الأخيرة في المونديال، وأراها الأخيرة لأنني لا أعتقد أنني أملك القوة الذهنية للتعامل مع كرة القدم بعد الآن، لذا سأفعل كل شيء للفوز مع منتخب بلادي بشيء لأحقق حلمي منذ أن كنت صغيرا، وآمل تحقيق ذلك“.

ويستعد نيمار، لخوض مباراته رقم 114 بقميص المنتخب البرازيلي، خلال مواجهة مضيفه الكولومبي.

وسجل نيمار 69 هدفا وقدم 49 تمريرة حاسمة خلال مشواره مع المنتخب البرازيلي في 113 مباراة.

ويواجه منتخب البرازيل نظيره الكولومبي، مساء اليوم الأحد، على ملعب ”ميتروبوليتانو روبرتو ميلينديز“، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

ويحتل منتخب البرازيل صدارة جدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022 برصيد 27 نقطة، ويليه الأرجنتين برصيد 19 نقطة، ثم الإكوادور برصيد 16 نقطة، وبفارق الأهداف عن أوروغواي صاحب المركز الرابع.

ويأتي منتخب كولومبيا في المركز الخامس برصيد 14 نقطة، ويليه منتخب باراغواي سادسًا برصيد 12 نقطة، ثم بيرو سابعًا برصيد 11 نقطة.

يذكر أن منتخبات أمريكا الجنوبية تتصارع على المقاعد المؤهلة للمونديال، بنظام الدوري من مجموعة مكونة من 10 منتخبات، حيث تتأهل أول 4 منتخبات في جدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية للمونديال، بينما يلعب المنتخب الخامس في ملحق دولي مع منتخب من قارة أخرى.