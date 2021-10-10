النجم كريستيانو رونالدو يعلق على تحطيم أرقام كرة القدم.. ماذا قال؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

يوما بعد آخر، يحطم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الأرقام القياسية في عالم الساحرة المستديرة.



ووصل رونالدو بقميص منتخب بلاده البرتغال إلى 181 لقاء دولي يوم السبت، لينجح في كسر رقم سيرجيو راموس قائد منتخب إسبانيا، كأكثر لاعب أوروبي خوضاً للمباريات الدولية.

وجاء ذلك خلال مشاركة رونالدو في فوز البرتغال 3-0 على قطر يوم السبت في لقاء ودي افتتح أهدافه الدون.

وعلق رونالدو على نجاحه في كسر الرقم القياسي لزميله السابق في ريال مدريد الإسباني، قائلا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الأرقام القياسية دوماً إنجاز كبير، ولكن تلك الأرقام التي تحقق مع المنتخب الوطني يكون لها بعداً آخر، 181 مباراة بقميص المنتخب أمر يدعو للفخر".

وواصل: "أن تسجل في مرمى 46 منتخبا فهو أمر يدعو للفخر أيضاً، هذا أمر لم أفكر مطلقاً أنه من الممكن تحقيقه".

واختتم: "نحن لن نتوقف هنا، سنقاتل من أجل المزيد، إلى الأمام يا برتغال".

وشارك رونالدو في 181 مباراة دولية منذ عام 2003 حتى الآن، سجل فيها 112 هدفاً كأفضل هداف دولي في التاريخ.