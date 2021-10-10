تعرف على المنتخبات المتأهلة لنهائيات كأس العالم 2022 حتى الآن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أكتوبر 2021

متابعات - السودان نيوز

تقترب تصفيات كأس العالم لقارة أوروبا من الإعلان عن أول 10 متأهلين لنهائيات ”قطر 2022“ خلال الجولة الدولية المقبلة، في شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، لكن بعض المنتخبات قد تحسم تأهلها رسميا خلال الفترة الحالية، حيث حققت نتائج مميزة في التصفيات وتتصدر مجموعتها بفارق مريح.



لم يشارك منتخب بلجيكا في الفترة الدولية الحالية نتيجة مشاركته في نهائيات دوري الأمم الأوروبية، لكن النتائج خدمته بتعادل منافسيه المباشرين منتخبي ويلز والتشيك 2-2.

ويحتل منتخب بلجيكا المركز الأول في المجموعة الخامسة برصيد 16 نقطة بفارق 8 نقاط عن منتخب جمهورية التشيك ومنتخب ويلز، وقد يبلغ النهائيات دون أن يلعب خلال الفترة الحالية، حال فشل منتخب ويلز في الفوز على إستونيا، يوم الإثنين.

وحال فوز ويلز فيكفي منتخب بلجيكا الفوز على إستونيا، في شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل لبلوغ النهائيات رسميا، وحتى التعادل يكفيه.

وحقق منتخب الدنمارك أفضل النتائج في تصفيات كأس العالم في أوروبا، حيث لعب 7 لقاءات وفاز بها كلها، مع تسجيل 26 هدفا وعدم تلقي أي هدف، ويحتل المركز الأول في المجموعة السادسة برصيد 21 نقطة بفارق 7 نقاط كاملة عن منتخب اسكتلندا.

ويكفي منتخب الدنمارك تحقيق الفوز في أحد لقاءاته الثلاثة المقبلة للتأهل رسميا، والبداية من يوم الثلاثاء، حيث يستضيف منتخب النمسا وحال الفوز يتأهل رسميا.

وبدأ المنتخب الألماني مشواره في التصفيات بهزيمة أمام منتخب مقدونيا الشمالية، لكنه حقق 6 انتصارات متتالية جعلته في صدارة المجموعة العاشرة برصيد 18 نقطة بفارق 6 نقاط عن مطارديه مقدونيا الشمالية وأرمينيا.

ويلعب منتخب ألمانيا، يوم الثلاثاء، أمام مقدونيا الشمالية، ويمنحه الفوز التأهل رسميا حال تعثر أرمينيا أمام رومانيا.

لكن المنتخب الألماني بفوزه، يوم الثلاثاء، يضع قدما ونصف القدم في النهائيات حتى لو فازت أرمينيا.

كما حقق المنتخب الإنجليزي فوزه السادس من 7 لقاءات وجاء أمام أندورا 5-0 ليرفع رصيده إلى 19 نقطة في صدارة المجموعة الـ9 بفارق 4 نقاط عن منتخب ألبانيا ”الثاني“ و5 عن بولندا ”الثالث“.

ويواجه منتخب إنجلترا، يوم الثلاثاء، المجر والفوز يقربه للتأهل للنهائيات وقد يصبح رسميا حال انتهاء لقاء ألبانيا وبولندا بالتعادل، خصوصا أن منتخب إنجلترا يملك نسبة عامة +21 مقابل +5 لألبانيا ”الثاني“.