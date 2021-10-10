شكرا لقرائتكم خبر عن للتأكد من سرية الجلسات الفنية.. كيروش يطالب الفندق بتغطية الكاميرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد طه مراسل أون تايم سبورت المرافق لبعثة المنتخب الوطنى في مدينة بنغازى الليبية استعداداً لمواجهة منتخب ليبيا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، عن طلب غريب من كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب الوطنى للتأكد من سرية الجلسات الفنية مع لاعبى المنتخب داخل المعسكر.

وقال مراسل أون تايم سبورت في تصريحات لبرنامج "60 دقيقة": كيروش يهتم بأدق التفاصيل حتى أنه طلب من إدارة الفندق أن يقوموا بتغطية الكاميرات التابعة لهم في القاعة التى تم تخصيصها للمحاضرات الفنية للمنتخب، للحفاظ على سرية التعليمات الفنية.

واصل: حتى الآن لم تظهر ملامح التشكيل النهائى لكيروش في لقاء ليبيا ولكن حتى إن كان هناك نية لوجود تغيير سيكون في أضيق الحدود.

ويخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، مرانه الوحيد والأخير باستاد شهداء بنينا بليبيا، استعدادا لمواجهة المنتخب الليبي غدا الاثنين في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكاس العالم 2022 بقطر، ويطمع الفراعنة في تحقيق أي نتيجة إيجابية أمام منتخب ليبيا لضمان الاستمرار في صدارة المجموعة السادسة والمحافظة على آمال الفراعنة في التأهل للمباراة الفاصلة حيث تنص اللوائح علي تأهل الفريق صاحب المركز الأول فقط.