شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق المؤتمر الصحفى لكيروش وكليمنتى.. ومراقب المباراة يحسم الموقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الاتحاد الليبي لكرة القدم، تعليق إقامة مؤتمر صحفي لمدربي منتخبى مصر وليبيا كارلوس كيروش وخافير كليمنتى، قبل مباراة الغد فى تصفيات كأس العالم، بناء على ما يقرره النيجيري كاتشالا كالي مراقب المباراة خلال الاجتماع الفني المقرر انعقاده في الرابعة عصر اليوم.

ويخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، مرانه الأخير باستاد شهداء بنينا بليبيا، استعدادا لمواجهة المنتخب الليبي غدا الاثنين في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكاس العالم 2022 بقطر، ويطمع الفراعنة في تحقيق أي نتيجة إيجابية أمام منتخب ليبيا لضمان الاستمرار في صدارة المجموعة السادسة والمحافظة على آمال الفراعنة في التأهل للمباراة الفاصلة حيث تنص اللوائح علي تأهل الفريق صاحب المركز الأول فقط.

كما حرص كيروش والجهاز المعاون علي الاجتماع باللاعبين وتحفيزهم على ضرورة تحقيق الفوز علي منتخب ليبيا على أرضه من أجل الاستمرار في صدارة المجموعة، خاصة أن الفوز يقرب الفراعنة من التأهل بنسبة كبيرة للغاية، حيث يحتل صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، ثم ليبيا ثانيا برصيد 6 نقاط وأنجولا 3 نقاط والجابون في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، وفي حالة فوز الفراعنة أمام ليبيا ثم الفوز على الجابون بالقاهرة سيحسم بطاقة التأهل رسميا للمباراة النهائية.