شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يجرى مسحة كورونا فى ليبيا.. ويتدرب صباحا ويستمع لمحاضرة كيروش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أدى اليوم المنتخب الوطني لكرة القدم تدريبا بدنيا صباحيا بإحدى قاعات مقر الإقامة في اطار الاستعدادات المكثفة للقاء المنتخب الليبي في التاسعة من مساء غد الاثنين بستاد 28 مارس بمدينة بنغازي ضمن الجولة الرابعة لتصفيات المجموعة الافريقية السادسة لكأس العالم.
أعقب المران الذي شارك فيه جميع اللاعبين الـ24 اجتماع فني مع الجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني تم خلاله شرح الجوانب الفنية لمباراة الغد.
وكانت بعثة المنتخب قد أجرت صباح اليوم مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا قبل المباراة ورحلة العودة إلى القاهرة وينتظر أن يتم ابلاغ ادارة البعثة بنتائجها مساء اليوم.
ويخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، مرانه الأخير باستاد شهداء بنينا بليبيا، استعدادا لمواجهة المنتخب الليبي غدا الاثنين في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكاس العالم 2022 بقطر، ويطمع الفراعنة في تحقيق أي نتيجة إيجابية أمام منتخب ليبيا لضمان الاستمرار في صدارة المجموعة السادسة والمحافظة على آمال الفراعنة في التأهل للمباراة الفاصلة حيث تنص اللوائح علي تأهل الفريق صاحب المركز الأول فقط.
كما حرص كيروش والجهاز المعاون علي الاجتماع باللاعبين وتحفيزهم على ضرورة تحقيق الفوز علي منتخب ليبيا على أرضه من أجل الاستمرار في صدارة المجموعة، خاصة أن الفوز يقرب الفراعنة من التأهل بنسبة كبيرة للغاية، حيث يحتل صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، ثم ليبيا ثانيا برصيد 6 نقاط وأنجولا 3 نقاط والجابون في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، وفي حالة فوز الفراعنة أمام ليبيا ثم الفوز على الجابون بالقاهرة سيحسم بطاقة التأهل رسميا للمباراة النهائية.