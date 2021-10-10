شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يجرى مسحة كورونا فى ليبيا.. ويتدرب صباحا ويستمع لمحاضرة كيروش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى اليوم المنتخب الوطني لكرة القدم تدريبا بدنيا صباحيا بإحدى قاعات مقر الإقامة في اطار الاستعدادات المكثفة للقاء المنتخب الليبي في التاسعة من مساء غد الاثنين بستاد 28 مارس بمدينة بنغازي ضمن الجولة الرابعة لتصفيات المجموعة الافريقية السادسة لكأس العالم.

أعقب المران الذي شارك فيه جميع اللاعبين الـ24 اجتماع فني مع الجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني تم خلاله شرح الجوانب الفنية لمباراة الغد.

وكانت بعثة المنتخب قد أجرت صباح اليوم مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا قبل المباراة ورحلة العودة إلى القاهرة وينتظر أن يتم ابلاغ ادارة البعثة بنتائجها مساء اليوم.