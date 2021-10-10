شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. نوران عصام لاعبة اليد: هوايتى مشاهدة المسلسلات وبحب منى زكي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهر من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى"نوران عصام" لاعبة كرة اليد السابقة فى نادى الشمس، والتى شاركت فى عدد كبير من البطولات وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.
ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟
الروايات و المسلسلات.
ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟
فراخ بصوص الليمون.
من نجمك المفضل؟
أحمد مكى أو ويل سميث.
من مطربك المفضل؟
تامر حسنى.
لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكوني أيه؟
أشتغل حاجة ليها علاقة بالمسرح.
لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟
أكيد.
مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها؟
منى زكى.
بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال؟
الكاجوال.
تفضلين الزواج من شخص رياضى ولا مش شرط؟
مش شرط يكون رياضى.