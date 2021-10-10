شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. نوران عصام لاعبة اليد: هوايتى مشاهدة المسلسلات وبحب منى زكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهر من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى"نوران عصام" لاعبة كرة اليد السابقة فى نادى الشمس، والتى شاركت فى عدد كبير من البطولات وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

الروايات و المسلسلات.

فراخ بصوص الليمون.

أحمد مكى أو ويل سميث.