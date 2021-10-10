شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب المنتخب لكيروش: 30 يوم تفصل تريزيجيه عن العودة للملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استفسر البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخبنا الوطني، عن موعد عودة محمود حسن تريزيجيه نجم أستون فيلا الإنجليزي ومنتخبنا الوطني للملعب، والذي يواصل التأهيل بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة، خاصة أنه يعرفه جيداً قبل توليه المسئولية الفنية للفراعنة من خلال متابعته للدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد الجهاز الطبي للمنتخب الوطني لكيروش، أنه وفقاً للتقارير الطبية الواردة من نادي أستون فيلا فإن تريزيجيه سيعود للملعب خلال 30 يوم من الأن، على أن يتم تجهيزه تمهيداً للمشاركة في التدريبات والمباريات سواء من ناديه أو منتخبنا الوطني.

ويؤدي تريزيجيه برنامجًا مكثفًا للحاق بمباريات أستون فيلا في النصف الأول من الموسم الجاري، وكذلك التواجد مع الفراعنة في المعسكرات المقبلة استعدادا لبطولتي كاس العرب في قطر خلال ديسمبر المقبل وبعدها كأس أمم أفريقيا في الكاميرون بشهر يناير المقبل.

وانتقل تريزيجيه لاستئناف برنامج التأهيل بأحد المراكز العالمية للتعافي سريعًا من الإصابة، والتي يستهدفها نجوم الرياضة الكبار أمثال الصربي نوفاك ديوكوفيتش والروسي حبيب نورمحمدوف بخلاف نجوم كرة القدم وآخرهم الهولندي فيرجيل فان دايك نجم ليفربول الذي أدى جزءا من برنامج التأهيل من الصليبي هناك قبل العودة للمشاركة مع الريدز عقب إصابة الصليبي التي تعرض لها في الموسم الماضي.