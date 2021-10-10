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شاهد.. كواليس منتخب مصر فى فندق الإقامة قبل مواجهة ليبيا

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القاهرة - سامية سيد - تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صورا للاعبى منتخب مصر أثناء تواجدهم فى فندق الإقامة فى مدينة بنغازى فى ليبيا قبل خوض مباراة الغد فى الجولة الرابعة بتصفيات كأس العالم 2022.

 

وتسود حالة من التفاؤل بين اللاعبين بتحقيق نتيجة ايجابية غدا، كما تسود حالة من المرح والود بين جميع اللاعبين.

 

ويخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، مرانه الوحيد والأخير باستاد شهداء بنينا بليبيا، استعدادا لمواجهة المنتخب الليبي غدا الاثنين في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكاس العالم 2022 بقطر، ويطمع الفراعنة في تحقيق أي نتيجة إيجابية أمام منتخب ليبيا لضمان الاستمرار في صدارة المجموعة السادسة والمحافظة على آمال الفراعنة في التأهل للمباراة الفاصلة حيث تنص اللوائح علي تأهل الفريق صاحب المركز الأول فقط.

 

 

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كما حرص كيروش والجهاز المعاون علي الاجتماع باللاعبين وتحفيزهم على ضرورة تحقيق الفوز علي منتخب ليبيا على أرضه من أجل الاستمرار في صدارة المجموعة، خاصة أن الفوز يقرب الفراعنة من التأهل بنسبة كبيرة للغاية، حيث يحتل صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، ثم ليبيا ثانيا برصيد 6 نقاط وأنجولا 3 نقاط والجابون في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، وفي حالة فوز الفراعنة أمام ليبيا ثم الفوز على الجابون بالقاهرة سيحسم بطاقة التأهل رسميا للمباراة النهائية.

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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