بعد إنجازه التاريخي.. من هو "بيج رامي" الفائز بمستر أولمبيا للعام الثاني على التوالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

حقق لاعب كمال الأجسام المصري ممدوح السبيعي الشهير بـ "بيج رامي" إنجازا تاريخيا، بالتتويج بنسخة العام الحالي لبطولة مستر أوليمبيا للمرة الثانية على التوالي.

وشهدت البطولة مشاركة 16 لاعبا من مختلف الدول، ومنهم المصريان محمد شعبان وحسن مصطفى، اللذان فشلا في التأهل للجولة الختامية.

وتعد مستر أوليمبيا أشهر وأضخم بطولات العالم للمحترفين في كمال الأجسام، وتقام بشكل سنوي في الولايات المتحدة الأمريكية، وأصبح السبيعي أحد أبرز المنافسين على لقبها في السنوات الأخيرة.

من هو بيج رامي؟

اسمه الحقيقي ممدوح السبيعي، يلعب في الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية (IFBB).

وُلِد السبيعي في 16 سبتمبر 1984، وتخرج في معهد الخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ.

كانت الرياضة موضع اهتمامه منذ صغره وسعى لأن يصبح صاحب بطولات عالمية، حيث بدأ مشواره بالتدرب في صالة "جيم" في بلطيم، ثم حقق شهرة محلية وحصل على العديد من الشهادات علي مستوى مدينته.

إلا أن السعي وراء رزقه أجبره على السفر إلى الكويت من أجل العمل، وهناك شق طريقه نحو العالمية، وأحرز المركز الأول ببطولة الكأس الذهبية بالكويت عام 2012، كما حصل على المركز الأول ببطولة أوليمبيا للهواة في نفس العام.

وفي عام 2013 حصد المركز الأول في بطولة نيويورك للمحترفين.

كيف تطور ترتيب "بيج رامي" في مستر أولمبيا؟

بدأ "بيج رامي" منافساته في مستر أولمبيا عام 2013، وحل في المركز الثامن في العام ذاته، ثم تقدم مركزا واحدا عام 2014 لكنه حقق المركز الأول في بطولة نيويورك للمحترفين في نفس العام.

وفي عام 2015 حقق المركز الخامس ببطولة مستر أوليمبيا، وواصل السبيعي حلمه وتقدم مركزا آخر عام 2016، وفي عام 2017 كان قريبا من الحلم إلا أنه حقق المركز الثاني.

ثم تراجع إلى المركز السادس في بطولة عام 2018، ليعود إلى منصة التتويج عام 2020 ويتوج باللقب ليصبح أول مصري وثاني عربي يفوز بالبطولة بعد اللبناني سمير بنوت.

ولم يكتفِ السبيعي بلقب واحد لـ "مستر أولمبيا"، بل نجح في تحقيق اللقب للعام الثاني على التوالي ليتفوق على بنوت.

وبتتويجه التاريخي انضم السبيعي إلى قائمة أسطورية من المتوجين بالبطولة أبرزهم الأمريكي ذو الأصول النمساوية أرنولد شوارزنيجر الذي أصبح أحد أشهر النجوم السينمائيين في الولايات المتحدة الأمريكية، والأمريكيين لي هاني روني كولمان وفيل هيث.