لاعب ليفربول السابق: هذا صلاح الذي أحبه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

امتدح ديفيد جيمس لاعب ليفربول السابق، المصري محمد صلاح نجم الريدز، مؤكدًا أنه يبدو مخيفا عما كان عليه الموسم الماضي.

وسجل صلاح 9 أهداف في 9 مباريات شارك بها مع ليفربول هذا الموسم -حتى الآن- (7 بالدوري الإنجليزي و2 بدوري أبطال أوروبا).

وخلال تصريحات نقلتها "ليفربول إيكو"، قال جيمس: "هذا الموسم عاد صلاح إلى المستوى الذي كان عليه في الموسم قبل الماضي".

وأضاف: "لقد سجل عددًا كبيرًا من الأهداف العام الماضي وأنا معجب بصلاح، لكن في نفس الوقت شعرت بالإحباط في بعض الأوقات وبالتحديد خلال الموسم الماضي".

وتابع: "بينما هذا الموسم، هو جزء من فريق ليفربول الذي يلعب مرة أخرى بالمستوى الذي فاز به بالدوري الممتاز في الموسم قبل الماضي".

وواصل: "هذا هو صلاح الذي أحبه، أعتقد أنه يبدو مخيفا هذا الموسم.. أليس كذلك؟ إنه رائع".

وأتم: "أعتقد أن هدفه في مرمى مانشستر سيتي كان هدفًا من الدرجة الأولى، لقد كان لاعبًا بارزًا في تلك المباراة وأكد على حقيقة أنه عاد إلى قمة مستواه".

جدير بالذكر أن صلاح دخل نادي المئة في بريميرليج بتسجيله 103 هدفا (101 مع ليفربول و2 بقميص تشيلسي).