خاص.. مكافآت خاصة لسلة الأهلي بعد حصد البطولة العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

استقر مجلس إدارة الأهلي علي صرف مكافآت خاصة لفريق كرة السلة بعد التتويج بلقب البطولة العربية.

وحسمت سلة الأهلي لقب البطولة العربية التي أقيمت بالإسكندرية على حساب الكويت الكويتي في المباراة النهائية بنتيجة 78/66.

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي: "إن لائحة النشاط الرياضي تنص علي حصول فريق السلة علي 40 ألف جنيه لكل لاعب".

وأضاف: "لكن مجلس الإدارة يدرس حالياً زيادتها تقديراً لجهود اللاعبين والجهاز الفني والمستوي المميز والرائع الذي ظهروا عليه".

وتابع: "هناك حالة من الرضا علي المستوي العام للفريق وتطوره بجانب تحقيقه للقب لذا فقد قرر محمود الخطيب (رئيس النادي) عرض زيادة مكافأت فريق السلة على مجلس الإدارة".

وكان محمود الخطيب، رئيس النادي، قد حرص على تهنئة لاعبي الفريق الأول لكرة السلة رجال والجهاز الفني والإداري، بعد التتويج بالبطولة العربية للأندية التي أقيمت بالإسكندرية.