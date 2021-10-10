حوار.. نجم ليبيا السابق: مباراة مصر في بنغازي مختلفة.. والأفضل للهوني الانتقال للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

مرة أخرى يعود المنتخب المصري لمواجهة نظيره الليبي في إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، حيث ستكون موقعة "الفراعنة" و"فارس المتوسط" في مدينة بنغازي.

الخليج 365 تواصل مع أسامة الفزاني نجم المنتخب الليبي السابق ومهاجم أهلي طرابلس للحديث معه عن موقعة مصر وليبيا، وفرصة المنتخب الليبي في الترشح، ومستقبل حمدو الهوني نجم ليبيا ولاعب الترجي التونسي بعد ارتباط اسمه بالأهلي.

وإليكم تفاصيل الحوار على الشكل التالي:

- في البداية.. كيف ترى مستوى المنتخب الليبي ضد مصر في مباراة برج العرب؟

مباراة جيدة بالنسبة للمنتخب الليبي البعيد جدًا عن المنافسات وتوقف الدوري أمام منتخب قوي في أفريقيا وهو المنتخب المصري، الخروج بمثل هذه النتيجة في مباراة برج العرب يعتبر شيء جيد بالنسبة لمنتخب ليبيا.

- برأيك هل كان المنتخب الليبي يستطيع الخروج بنتيجة أفضل؟

نعم، لأن المنتخب الليبي نجح تكتيكيًا طوال المباراة في إغلاق المساحات وفرض أسلوبه على المنتخب المصري الذي امتلك الكرة دون خطورة بل كانت أخطر كرات عن طريق محمد زعبية في الشوط الأول والتي اصطدمت في القائم، لكن عدم خبرة اللاعبين وقلة التركيز بعد خروج المدافع أحمد التربي للعلاج خارج الملعب استغله عمر مرموش في فرصة التسديد وسجل هدف الفوز.

- هل أخطأ المدرب خافيير كليمنتي في التشكيل وتحديدًا بجلوس حمدو الهوني بين البدلاء؟

نعم، حمدو الهوني يعتبر أحد نجوم منتخب ليبيا، وأحد أهم مفاتيح اللعب في المنتخب، وإن شاء الله يكون أساسيًا في لقاء الإثنين.

- برأيك ما هي مزايا منتخب مصر وأيضًا نقاط ضعفه؟

ميزة منتخب مصر أولاً في حراسة المرمى والأجنحة كانت تشتغل بشكل جيد جدًا، لكن العمق ووسط الملعب كان يعاني، أعتقد أن المنتخب المصري تأثر بغياب محمد مجدي "أفشة" بصراحة أعتبره لاعب فنيًا وتكتيكيًا ممتاز بالإضافة إلى الزيادة العددية في مناطق المنافس وتمويل المهاجمين بالكرات بين دفاع المنافس.

- كيف سيكون أسلوب المنتخب الليبي في مباراة الإياب من وجهة نظرك؟

خافيير كليمنتي سيلجأ إلى جميع الأوراق والبحث عن الفوز بكل الطرق والمغامرة واللعب بأسلوب هجومي، بالتأكيد المباراة ستكون مختلفة لأننا سنلعب على ملعب "بنينة" وهو يختلف عن ملعب "برج العرب" من حيث المساحة وأيضًا أرضية الملعب عشب صناعي.

- من وجهة نظرك هل دفاع المنتخب الليبي أوقف خطورة محمد صلاح؟

نعم بنسبة كبيرة، لكن يبقى محمد صلاح نجم من نجوم العالم وقيمة فنية ثابتة بحضوره وشخصيته، داخل الملعب الكل يحسب له ألف حساب.

- وما هو اللاعب الذي نال إعجابك من الجانب المصري؟

عمر مرموش، سيكون مستقبل واعد للكرة المصري.

- فارق التوقيت بين المباراتين ستأثر على المنتخب الليبي؟

لا أعتقد ذلك، عامل الوقت من الممكن أن يكون عامل إيجابي لمنتخبنا، لأن ملعب "شهداء بنينة" سيساعد اللاعبين الليبيين أكثر من لاعبي منتخب مصر من حيث المساحات الضيقة وأرضية الملعب الصناعية.

- تعتقد من وجهة نظرك أن المنافسة على بطاقة الصعود ستستمر حتى الجولة الأخيرة أم ستحسم في في حال فوز مصر؟

لا، لأن ليبيا في احتياج للفوز على مصر وأنجولا في ملعبنا وتعادل مع الجابون، ومصر كذلك لأنها تحتاج للفوز على ليبيا وأنجولا التي دخلت المنافسة بعد فوزها على الجابون، الحسابات معقدة في هذه المجموعة.

- مؤخرًا ارتبط اسم حمدو الهوني بالانتقال للأهلي.. هل ترحب بهذه الصفقة إذا تمت أم استمراره مع الترجي؟

أفضّل رحيل حمدو الهوني للأهلي على استمراره في الترجي، أعتقد أن الهوني سيقدم الإضافة في مصر ومع النادي الأهلي، وتغيير الأجواء له سيفيده، أرى أنه سيكون أحد أبرز الأوراق في الأهلي مثل محمد شريف ومحمد مجدي "أفشة" وعمرو السولية، لأنه أحرز كل شيء مع الترجي سواء الدوري أو كأس أو دوري أبطال أفريقيا والمشاركة في كأس العالم للأندية.

- رأينا محمد الترهوني ينتقل للإسماعيلي، هل هناك فرصة لانتقال اللاعبين الليبيين لمصر؟

من الممكن جدًا، اللاعب الليبي يمتلك الموهبة والمهارة والفنيات ، ما ينقص اللاعب الليبي فقط دوري منظم والاستمرارية في دوري قوي مثل الدوري المصري.

- بالحديث عن مسيرتك، كيف كانت مواجهاتك ضد المنتخب المصري؟

واجهت المنتخب المصري في البطولة العربية 2007، وأيضًا واجهت الإسماعيلي على مستوى الأندية، المواجهات ضد الفرق أو المنتخب المصري ممتعة.

- وما هو أبرز لاعب كنت تخشاه من الجانب المصري؟

محمد أبو تريكة.

- أخيرًا.. هل المنتخب الليبي يسير على الطريق الصحيح؟

الكرة الليبية لو استمرت واستقرت على جهاز فني وإداري ودوري منظم سيكون لنا شأن كبير على المستوى العربي والإقليمي.