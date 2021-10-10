جراهام بوتر مرشح ليصبح أولى صفقات نيوكاسل الجديد لخلافة ستيف بروس

بات مدرب برايتون المتألق هذا الموسم مع النادي “جراهام بوتر”، المرشح الأوفر حظاً ليصبح أولى صفقات نيوكاسل يونايتد في العهد الجديد تحت قيادة صندوق الاستثمار السعودي، وذلك بحلوله محل المدير الفني الحالي ستيف بروس القريب من الإقالة.

ويقترب مالكو نيوكاسل يونايتد الجدد من إعفاء ستيف بروس من منصبه كمدرب للماكبايز في الأسبوع المقبل على أقصى تقدير، وفقاً لصحيفة الميرور البريطانية.

ومن المقرر أن يكون مساعد المدير الفني “جرايم جونز” متواجدًا في ملعب سانت جيمس بارك في مباراة يوم الأحد على أرضه مع توتنهام، في حين أن مدرب برايتون جراهام بوتر “في المقدمة” ليحل محل بروس وفقاً لصحيفة ديلي اكسبريس البريطانية.

وبرز جراهام بوتر كواحد من المرشحين المفضلين ليحل محل ستيف بروس في مقعد بدلاء نيوكاسل الساخن، بعد استحواذ السعودية على السلطة في وقت سابق من الأسبوع الماضي.

وكان الرجل البالغ من العمر 46 عامًا مسؤولاً في أميكس منذ عام 2019 ويقود النوارس إلى المركز السادس حتى الآن هذا الموسم، مع أربعة انتصارات من مبارياتهم السبعة الافتتاحية في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومع ذلك، فإن لديه عقد في النادي يستمر حتى عام 2025، ما يجعل الأمور صعبة على ملاك نيوكاسل الجدد.