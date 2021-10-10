المدير الرياضي لباريس سان جيرمان يواصل انتقاد ريال مدريد بسبب مبابي

يواصل المدير الرياضي في باريس سان جيرمان الفرنسي “ليوناردو”، انتقاد ريال مدريد بسبب كيليان مبابي، ويعتقد أن فلورنتينو بيريز ومجلس إدارته وكل مكونات النادي الملكي، لم تحترم النادي الباريسي بحديثها المستمر عن المهاجم الفرنسي.

وانتقد ليوناردو في حديثه على لاجازيتا ديللو سبورت، سلوك ريال مدريد في مطاردة كيليان مبابي وقال “لقد تحدثوا عن اللاعب علنا لمدة عامين ويجب معاقبتهم.”

واضاف المدير الرياضي في باريس “أرى عدم احترام من ريال مدريد. مبابي ليس لاعبًا عاديًا، إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم.”

وأوضح البرازيلي سبب غضب مجلس إدارة ناصر الخليفي من ريال مدريد بالقول “المدير الفني، مجلس الإدارة، لاعبي الريال … يتحدثون عن مبابي وأعتقد أن هذه هي استراتيجيتهم. إنه سلوك غير محترم “.

فيما يتعلق بمحاولات باريس سان جيرمان للحصول على توقيع عقد جديد مع مبابي، أكد ليوناردو أن النادي سيحاول لآخر لحظة التشبث باللاعب لأنه أحد أفضل اللاعبين في العالم رفقة ليونيل ميسي ونيمار جونيور على حد قوله.

وتابع “نعتزم تمديد عقد مبابي. خطتنا لم تتغير. كيليان جوهرة، إنه مثالي تمامًا لـباريس سان جيرمان، لم نخطط أبدًا لمستقبل النادي بدون مبابي.”