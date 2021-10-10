إبراهيم نور الدين يمثل التحكيم المصرى فى بطولة كأس العرب

وكان جياني إنفانتينو قد أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم عن عودة كأس العرب، في الفترة من 30 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر المقبل في قطر، بمشاركة 22 منتخبًا.

وتضم البطولة منتخبات الجزائر، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، موريتانيا، المغرب، عُمان، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، الإمارات العربية المتحدة، واليمن.

وستشهد البطولة، مشاركة 3 منتخبات لأول مرة، وهي جزر القمر، الصومال، وجيبوتي.