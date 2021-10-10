- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم نور الدين يمثل التحكيم المصرى فى بطولة كأس العرب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
اختار الاتحاد الدولى لكره القدم "fifa"، الحكم الدولى المصري ابراهيم نورالدين للمشاركة فى بطولة كأس العالم العربي التى ستقام بدولة قطر الشهر القادم كحكم var ضمن حكام ممثلي قارة أفريقيا الذي تم اختيارهم.
واختار "فيفا" طاقم حكام من القارة السمراء ويضم الجامبى بكارى جاساما والزامبى جانى سكازوى، والمغربى رضوان جيد المغربي والمصرى ابراهيم نور الدين "var".
وكان جياني إنفانتينو قد أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم عن عودة كأس العرب، في الفترة من 30 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر المقبل في قطر، بمشاركة 22 منتخبًا.
وتضم البطولة منتخبات الجزائر، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، موريتانيا، المغرب، عُمان، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، الإمارات العربية المتحدة، واليمن.
وستشهد البطولة، مشاركة 3 منتخبات لأول مرة، وهي جزر القمر، الصومال، وجيبوتي.