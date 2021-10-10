شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن يخضع للفحص الطبى قبل مران الأهلى اليوم بعد الإصابة بكدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع اليوم الأحد، صلاح محسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لفحص طبى قبل إنطلاق مران المارد الأحمر اليوم للاطمئنان على حالته عقب مغادرته للمران الذى أقيم بالأمس على ملعب التتش بالجزيرة بعد تعرضه لكدمة خفيفة في أنكل القدم خلال إحدى الكرات المشتركة، في التقسيمة التي أجراها الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالأهلى، إن صلاح محسن تعرض لكدمة خفيفة في أنكل القدم وفضلنا إراحته، وأكد أبو عبلة أن الكدمة التي تعرض لها صلاح محسن خفيفة، وسيكون جاهزًا بنسبة كبيرة للتواجد بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية اليوم بعد الخضوع للفحص الطبي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، قد أعلن عن موعد سفر الفريق إلى النيجر استعدادًا لمواجهة فريق الحرس الوطني في ضربة البداية بدوري أبطال إفريقيا.

وقال مدير الكرة إن الفريق سوف يغادر القاهرة يوم ١٤ أكتوبر الجاري متوجهًا إلى النيجر، وإنه سيخوض مرانه في اليوم التالي على ملعب المباراة.

ويختتم الأهلي استعداداته في القاهرة بأداء مرانه في ملعب التتش قبل ساعات من التوجه إلى مطار القاهرة للسفر إلى النيجر.