شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة يد الزمالك تعود فى السادسة مساء غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود فى تمام السادسة مساء غدا الإثنين، بعثة فريق كرة اليد بنادى الزمالك إلى القاهرة بعد حصد المركز الخامس فى كأس العالم للأندية التى اختتمت أول أمس بالسعودية.

وفاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره الوحدة السعودى بنتيجة 42/22 فى ثاني مواجهات تحديد مراكز بطولة كأس العالم للأندية المقامة فى السعودية من الخامس إلى العاشر، ليحتل المركز الخامس.

بينما توج ماجديبورج الألماني بلقب البطولة بالفوز على برشلونة 33/28.

وفاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره جامعة سيدنى بنتيجة 19/38، فى إطار أول لقاء بتحديد المراكز من الخامس إلى العاشر ببطولة كأس العالم للأندية المقامة فى السعودية قبل أن يحصل على راحة أمس.

وخسر فريق الزمالك الأربعاء من برشلونة الإسبانى بنتيجة 36 / 32 فى إطار ربع نهائى مونديال الأندية.

وتضم قائمة الزمالك المشاركة في البطولة كلا من: كريم هنداوي ومحمود خليل فلفل وهشام السبكي وعمر الوكيل بكار ومصطفى بشير ومازن رضا وأحمد مؤمن دودو ويحيى الدرع وعلي هشام وحسن قداح ومحمد علاء لوكا ومحمد بسيوني مودي وسيف الدرع وأكرم يسري وحازم ممدوح وأحمد الأحمر وأحمد حسام ومحمد رمضان هتلر ووسام نوار وخالد وليد.

‎ويقود الفريق الإسباني أوليفر روي مديرا فنيا وحمادة الروبي مدربا وحمادة عبد الباري مديرا إداريا و ماريو مدربا للأحمال وعمرو علي رئيسا للجهاز الطبي وماركو أخصائي العلاج الطبيعي ومصطفى السني مدلكا.

وتأهل الزمالك إلى كأس العالم للأندية بالفوز على الأهلى فى السوبر الأفريقي بنتيجة 28 / 27 على صالة حسن مصطفى.