شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يهنئ سلة الأهلى بعد التتويج بالبطولة العربية: مبروك للأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه حسين الشحات نجم النادي الأهلي، رسالة تهنئة لفريق كرة السلة بالقلعة الحمراء عبر حسابه على انستجرام بعد تتويج الفريق بالبطولة العربية، حيث نشر الشحات صورة لفريق كرة السلة بالأهلى وعلق قائلا: "مبروك للأبطال"، واستقر مسئولو النادي الأهلي على صرف مكافأة خاصة لفريق كرة السلة بالنادي، عقب التتويج بلقب البطولة العربية لأول مرة في تاريخه، عقب الفوز على الكويت الكويتي بنتيجة 78 / 66 في نهائي البطولة الذي استضافها نادي الاتحاد السكندري.

وكان «رجال سلة الأهلي» قد نجحوا في الفوز بلقب البطولة العربية، بعد أن حققوا الفوز في جميع مبارياته التي خاضها بالبطولة وصولًا إلى المباراة النهائية.

وتضم قائمة «رجال سلة الأهلي» في البطولة العربية كلا من: مايكل تومسون ومايكل فاكوادي وإيهاب أمين وعمر عزب ومحمد أبو النصر وسيف سمير وأحمد مهيب وعمرو زهران وعمرو الجندي وأحمد حمدي وعمر طارق وعبد الله ناصر.



وشارك في البطولة العربية 18 فريقًا هي أندية: الاتحاد السكندري والأهلي من مصر، والشارقة والبطائح من الإمارات، والكويت واليرموك من الكويت، والميناء وشعب حضرموت من اليمن، والغرافة والوكرة من قطر، واليوناني من السودان، والزهراء الرياضي من تونس، والمنامة البحريني، وبيروت اللبناني، والفتح السعودي، واتحاد الفتح المغربي، ووداد بوفاريك وبليدة من الجزائر.