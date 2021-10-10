شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يقدم للجبلاية مستندات صحة تعاقده مع محمد الترهونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت إدارة النادى الإسماعيلى لنظرائهم في اتحاد الكرة مستندات تثبت سلامة موقفهم في التعاقد مع الليبى محمد الترهونى من أجل إنهاء أزمة قيده في صفوف الدراويش، لاسيما بعد إعلان المهندس فرج عامر رئيس نادى سموحة بيع اللاعب لأهلى طرابلس، حيث علم الإسماعيلى أن اللاعب لم يوقع على عقود جديدة مع النادى الليبى وبالتالى أصبح لاعب حر، وأن سموحة باع عقد الترهونى لإسماعيل الشتيوى الرئيس الشرفى لأهلى طرابلس وليس لنادى أهلى طرابلس واللاعب لم يوقع عقود جديدة وبالتالى تم التعاقد معه.

وينتظر طلعت يوسف انتهاء تجميد صفقة الترهوني بسبب البطاقة الدولية من أجل تجهيز اللاعب للمشاركة في مباريات الاسماعيلى الرسمية خلال الفترة المقبلة بحسب تصريحات عماد سليمان المشرف على قطاع الكرة بالدراويش الذى أكد أن محمد الترهونى له مكان فى قائمة الاسماعيلى مشدداً على أن موقف ناديه سليم فى التعاقد مع اللاعب كاشفاً أن الاسماعيلى قدم كل أوراق اللاعب وينتظر من اتحاد الكرة إتمام قيده لإشراكه فى المباريات المقبلة بعد طلب سموحة منع قيده للدراويش.

ظهير أيسر سموحة صاحب الـ29 عاما كان قد انتقل إلى صفوف أهلي طرابلس الليبي خلال انتقالات يناير الماضية على سبيل الإعارة،ولعب محمد الترهونى مع سموحه 31 مباراة بينهم لقاء فى كأس مصر بواقع 2034 دقيقة، سجل هدفًا وصنع هدفين ، فيما خاض 12 مباراة مع أهلى طرابلس الليبى بواقع 10 بدورى أبطال افريقيا و2 بكأس الكونفدرالية " بواقع 1068 دقيقة، صنع هدفين.