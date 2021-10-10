هذا ما قاله بيج رامي بعد تتويجه بلقب مستر أولمبيا 2021

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعرب ممدوح السباعي الشهير بـ "بيج رامي" عن سعادته بتتويجه ببطولة مستر أولمبيا 2021 التي أقيمت في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية.



وحقق رامي اللقب الثاني له على التوالي في بطولة مستر أولمبيا 2021 في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

وكتب رامي عقب تتويجه باللقب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تعالى تعالى جنب أخوك مكانك محفوظ"، مع صورته وهو يحمل كأس بطولة مستر أولمبيا 2021، قبل أن يضيف : "الحمد لله".

وكان بيج رامي توج بلقب مستر أولمبيا 2020 أيضا، ليصبح أول عربي يتوج باللقب مرتين.

ويعد بيج رامي اللاعب الـ16 الذي يتوج بلقب مستر أولمبيا منذ انطلاق البطولة الأبرز في لعبة كمال الأجسام العام 1965.

وكان اللبناني سمير بنوت أول لاعب عربي يحرز لقب بطولة مستر أولمبيا للمحترفين العام 1983.

كم تبلغ جائزة بيج رامي؟

بيج رامي تسلم جائزة مستر أولمبيا 2021، وهي عبارة عن شيك بنكي بقيمة 400 ألف دولار أمريكي.

وابتسم رامي وهو يقدم الميدالية الذهبية التي حصل عليها وبدأ في استعراض جسده للجماهير في حالة سعادة غامرة متلقياً إطراء وتصفيقا من الحاضرين.