البريطاني تايسون فيوري يحتفظ بلقب مجلس الملاكمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

احتفظ الملاكم البريطاني تايسون فيوري بلقب مجلس الملاكمة العالمي لوزن الثقيل، بعد هزيمة منافسه الأمريكي ديونتاي وايلدر.



وفاز تايسون بالضربة القاضية في الجولة 11 من مباراته مع وايلدر، التي أقيمت في مدينة لاس فيجاس الأمريكية، في ساعة مبكرة، من صباح الأحد.

وأسقط فيوري منافسه وايلدر أرضا في الجولة الثالثة لكن الأخير رد في الجولة التالية مباشرة عندما دفع منافسه البريطاني إلى حبال الزاوية مرتين بفضل قوة يده اليمنى.

لكن في النهاية تفوق فيوري، ليحافظ على سجله خاليا من الهزيمة، بعد أن حقق فوزه رقم 31 إلى جانب تعادل وحيد.

وانتهت المباراة بضربة مباشرة، وجهها فيوري بيده اليمنى إلى رأس وايلدر، في الجولة قبل الأخيرة.

وقال فيوري بعد الفوز إن المباراة أمام وايلدر كانت كبيرة.

وأضاف الملاكم البريطاني: "ديونتاي وايلدر ملاكم من الفئة الأعلى، لقد صمد تماما في المواجهة، ودائما أقول إنني الأفضل في العالم وهو يأتي من بعدي".

ومن المتوقع أن يفكر فيوري في مواجهة الملاكم الأوكراني أولكسندر أوسيك، الذي يحتفظ بالألقاب الثلاثة الأخرى للوزن الثقيل، أملا في أن يصبح أول بطل للعالم بلا منازع، منذ لينوكس لويس قبل 21 عاما.