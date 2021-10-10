تعرف على أسعار الذهب اليوم الأحد بالسودان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

استقرت أسعار الذهب في السودان اليوم الأحد 10 أكتوبر 2021، بالتوازي مع استمرار عطلة البورصات العالمية التي تستمر حتى نهاية اليوم.



وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السودان 24.958 ألف جنيه (56.53 دولار). وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا) نحو 21.839 ألف جنيه (49.47 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 18.719 ألف جنيه (42.40 دولار).

أما عن سعر الذهب الاقتصادي، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 14.559 ألف جنيه سوداني (32.98 دولار).

وبلغ سعر أوقية الذهب (الأونصة) في السودان نحو 776.208 ألف جنيه (1758.29 دولار).

كما بلغ سعر الجنيه الذهب في السودان نحو 174.713 ألف جنيه (395.44 دولار).

وارتفعت أسعار الذهب في ختام جلسة الجمعة على نحو طفيف، مع تراجع الدولار بشكل طفيف، في حين ركز المستثمرون على بيانات سوق العمل الأمريكية، التي أظهرت نموا في الوظائف وكانت كانت أقل من التوقعات.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.09% إلى 1767.36 دولار للأوقية (الأونصة)، في ختام جلسة الجمعة، التي فقد المعدن الأصفر فيها معظم مكاسبه المحققة.

وزاد نمو الوظائف الأمريكية أقل بكثير من المتوقع في سبتمبر/ أيلول، وسط انخفاض في الوظائف الحكومية، لكن معدل التوظيف قد يرتفع في الأشهر المقبلة مع انحسار عدوى "كوفيد-19"، واستئناف البحث عن عمل.

وقالت وزارة العمل الأمريكية، الجمعة، في تقرير التوظيف الذي يحظى باهتمام كبير، "إن الوظائف في القطاعات غير الزراعية زادت 194 ألفاً الشهر الماضي. وجرى تعديل بيانات أغسطس/ آب لتظهر توفير 366 ألف وظيفة بدلاً من 235 ألفاً".