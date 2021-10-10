أهدى لقبه لمنافسه الراحل.. أول تعليق من بيج رامي بعد تتويجه بمستر أولمبيا

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أبدى البطل المصري، ممدوح السبيعي، الشهير بـ«بيج رامي»، سعادته باحتفاظه بلقب مستر أولمبيا بنسخة عام 2021 للعام الثانى على التوالي.

ونشر بيج رامي، عبر حسابه الرسمي بالفيس بوك، صورة للقب، قائلا: "تعالى تعالى جنب أخوك مكانك محفوظ الحمد لله".

وفي لفتة إنسانية رائعة، قام بيج رامي بإهداء لقب مستر أولمبيا إلى الأمريكي جورج بيترسون، والذي توفي قبل انطلاق البطولة بأيام معدودة عن عمر 37 عاماً، حيث كان يستعد للمشاركة في البطولة.

وقال رامي بعد إعلانه بطلا لمستر أولمبيا 2021: «أهدى هذا اللقب لروح جورج لأنه أفنى غمره ليكون بطلا في كمال الأجسام، وأهدي هذا اللقب لروحه».

كما أهدى بيج رامي لقب البطولة لصديقه رضوان، قائلًا: «والده توفي قبل يومين أيضا، ورغم ذلك لم يتركني»، كما أهداه لعائلته ولمدربه وبعض أصدقائه.

وتُوج "بيج رامي"، في الساعات الأولى من فجر الأحد، بلقب بطولة مستر أولمبيا 2021، التي تستضيفها مدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا الأمريكية، للمرة الثانية على التوالي.

وحافظ بيج رامي على اللقب للعام الثاني على التوالي، في أبرز بطولات كمال الأجسام في العالم بعد تتويجه بلقب بطولة مستر أولمبيا لأول مرة عام 2020.

وحصل بيج رامي على جائزة بلغت قيمتها 400 ألف دولار، بعدما قدم عروضا مميزة في جميع أدوار البطولة، متفوقا على منافسيه في النهائي الأمريكي براندون كيري والإيراني هادي شوبان.

وقبل لحظات من إعلان اسم الفائز ببطولة مستر أولمبيا 2021، كان بيج رامي يتمتم بعض الكلمات، بعدها بدأ مقدم حفل توزيع الجوائز إعلان الفائز، لتهتف الجماهير الحاضرة باسم النجم المصري، قبل تتويجه، ليبتسم وسط غضب منافسه الأمريكي براندن كوري الذي حل ثانياً.

وانفجر بيج رامي فرحاً بإنجازه التاريخي، ورفع يديه إلى السماء، ثم صرخ أكثر من مرة ملوحاً بيده، قبل أن يحتضن زميله الأمريكي كوري وبعده بقية منافسيه.

وابتسم رامي وهو يقدم الميدالية الذهبية التي حصل عليها وبدأ في استعراض جسده للجماهير في حالة سعادة غامرة متلقياً إطراء وتصفيقا من الحاضرين.

شاهد لحظة تتويج بيج رامي: