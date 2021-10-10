بيج رامي بطلا لمستر أولمبيا للعام الثاني.. ومشاهد تاريخية ترصد لحظة تتويجه (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

تُوج البطل المصري الدولي ممدوح السبيعي الشهير بـ"بيج رامي"، في الساعات الأولى من فجر الأحد، بلقب بطولة مستر أولمبيا 2021، التي تستضيفها مدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا الأمريكية، للمرة الثانية على التوالي.

وحافظ بيج رامي على اللقب للعام الثاني على التوالي، في أبرز بطولات كمال الأجسام في العالم بعد تتويجه بلقب بطولة مستر أولمبيا لأول مرة عام 2020.

وحصل بيج رامي على جائزة بلغت قيمتها 400 ألف دولار، بعدما قدم عروضا مميزة في جميع أدوار البطولة، متفوقا على منافسيه في النهائي الأمريكي براندون كيري والإيراني هادي شوبان.

وقبل لحظات من إعلان اسم الفائز ببطولة مستر أولمبيا 2021، كان بيج رامي يتمتم بعض الكلمات، بعدها بدأ مقدم حفل توزيع الجوائز إعلان الفائز، لتهتف الجماهير الحاضرة باسم النجم المصري، قبل تتويجه، ليبتسم وسط غضب منافسه الأمريكي براندن كوري الذي حل ثانياً.

وانفجر بيج رامي فرحاً بإنجازه التاريخي، ورفع يديه إلى السماء، ثم صرخ أكثر من مرة ملوحاً بيده، قبل أن يحتضن زميله الأمريكي كوري وبعده بقية منافسيه.

وابتسم رامي وهو يقدم الميدالية الذهبية التي حصل عليها وبدأ في استعراض جسده للجماهير في حالة سعادة غامرة متلقياً إطراء وتصفيقا من الحاضرين.

شاهد لحظة تتويج بيج رامي: